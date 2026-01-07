Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 13 de enero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos como Oba Femi retuvo el Campeonato NXT.
► En el episodio de WWE NXT del 6 de enero vimos:
- Tatum Paxley venció a Izzi Dame (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Kendal Grey (*** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame venció a Thea Hail (** 1/2)
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Leon Slater (***)
- NXT New Years Evil: Tatum Paxley se impone a Izzi Dame
- WWE NXT: Jacy Jayne retuvo el Campeonato Femenil NXT ante Kendal Grey
- NXT New Years Evil: Izzi Dame sorprende y arrebata el Campeonato Norteamericano a Thea Hail
- WWE NXT New Year’s Evil 2026: Oba Femi retiene ante Leon Slater, ¿pero dejó vacante el Campeonato NXT?
► Cartelera WWE NXT 13 de enero 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 13 de enero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- LUCHA SIN DESCALIFICACION: Joe Hendry vs. Dion Lennox
- CAMPEONATO SPEED MASCULINO: Jasper Troy (c) vs. Tavion Heights
- Lola Vice vs. Kelani Jordan
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks (c) vs. Shiloh Hill