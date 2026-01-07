Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 13 de enero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos como Oba Femi retuvo el Campeonato NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 6 de enero vimos:

  1. Tatum Paxley venció a Izzi Dame (** 1/2)
  2. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Kendal Grey (*** 1/2)
  3. CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame venció a Thea Hail (** 1/2)
  4. CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Leon Slater (***)

► Cartelera WWE NXT 13 de enero 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 13 de enero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

  • LUCHA SIN DESCALIFICACION: Joe Hendry vs. Dion Lennox
  • CAMPEONATO SPEED MASCULINO: Jasper Troy (c) vs. Tavion Heights
  • Lola Vice vs. Kelani Jordan
  • CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks (c) vs. Shiloh Hill
