Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 13 de enero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos como Oba Femi retuvo el Campeonato NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 6 de enero vimos:

Tatum Paxley venció a Izzi Dame (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Kendal Grey (*** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame venció a Thea Hail (** 1/2) CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Leon Slater (***)

► Cartelera WWE NXT 13 de enero 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 13 de enero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

LUCHA SIN DESCALIFICACION: Joe Hendry vs. Dion Lennox

Joe Hendry vs. Dion Lennox CAMPEONATO SPEED MASCULINO: Jasper Troy (c) vs. Tavion Heights

Jasper Troy (c) vs. Tavion Heights Lola Vice vs. Kelani Jordan

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Stacks (c) vs. Shiloh Hill