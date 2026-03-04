Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 10 de marzo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Jacy Jayne retener el campeonato femenil por descalificación.

► En el episodio de WWE NXT del 3 de marzo vimos:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Miles Borne retuvo ante Ethan Page (** 1/2) Wren Sinclair venció a Nikkita Lyons (** 1/2) Hank, Tank y Shiloh Hill vencieron a Vanity Project (***) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo por DQ ante Zaria (** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 10 de marzo 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 10 de marzo 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Martes 10 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión The CW Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida Capacidad 400 espectadores