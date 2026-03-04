Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 10 de marzo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Jacy Jayne retener el campeonato femenil por descalificación.
► En el episodio de WWE NXT del 3 de marzo vimos:
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Miles Borne retuvo ante Ethan Page (** 1/2)
- Wren Sinclair venció a Nikkita Lyons (** 1/2)
- Hank, Tank y Shiloh Hill vencieron a Vanity Project (***)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo por DQ ante Zaria (** 1/2)
► Cartelera WWE NXT 10 de marzo 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 10 de marzo 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 10 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores