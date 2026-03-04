Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 10 de marzo 2026

por
Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Jacy Jayne retener el campeonato femenil por descalificación. 

► En el episodio de WWE NXT del 3 de marzo vimos:

  1. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Miles Borne retuvo ante Ethan Page (** 1/2)
  2. Wren Sinclair venció a Nikkita Lyons (** 1/2)
  3. Hank, Tank y Shiloh Hill vencieron a Vanity Project (***)
  4. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo por DQ ante Zaria (** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 10 de marzo 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 10 de marzo 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Martes 10 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores
