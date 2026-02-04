Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 10 de febrero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos a Joe Hendry ganar el Campeonato NXT. 

► En el episodio de WWE NXT del 3 de febrero vimos:

  1. CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame retuvo ante Lola Vice y Thea Hail (***)
  2. Elio LeFleur venció a Charlie Dempsey (*)
  3. CAMPEONATO DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand retuvieron ante Zaria y Sol Ruca (** 1/2)
  4. Stacks y Lexis King vencieron a Chase U )**)
  5. CAMPEONATO NXT, LUCHA DE ESCALERAS: Joe Hendry venció a Ricky Saints, Shiloh Hill, Sean Legacy, Keanu Carver, Dion Lennox y Jackson Drake (*** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 10 de febrero 2026

Logo NXT

El elenco de WWE NXT estará el martes 10 de febrero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

  • LA LUCHADORA QUE CONSIGA LA CUENTA TENDRA UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL NXT: ZaRuca (Zaria y Sol Ruca) vs. WrenQCC (Wren Sinclair y Kendal Grey)
  • COMBATE PRIMERA RONDA DEL TORNEO DE CONTENDIENTE  #1 AL CAMPEONATO SPEED: Josh Briggs vs. Eli Knight
  • Jaida Parker contra Blake Monroe
  • Hank & Tank vs. Brad Baylor y Ricky Smokes
