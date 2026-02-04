Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 10 de febrero 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y vimos a Joe Hendry ganar el Campeonato NXT.
► En el episodio de WWE NXT del 3 de febrero vimos:
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame retuvo ante Lola Vice y Thea Hail (***)
- Elio LeFleur venció a Charlie Dempsey (*)
- CAMPEONATO DE PAREJAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand retuvieron ante Zaria y Sol Ruca (** 1/2)
- Stacks y Lexis King vencieron a Chase U )**)
- CAMPEONATO NXT, LUCHA DE ESCALERAS: Joe Hendry venció a Ricky Saints, Shiloh Hill, Sean Legacy, Keanu Carver, Dion Lennox y Jackson Drake (*** 1/2)
► Cartelera WWE NXT 10 de febrero 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 10 de febrero 2026 en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- LA LUCHADORA QUE CONSIGA LA CUENTA TENDRA UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL NXT: ZaRuca (Zaria y Sol Ruca) vs. WrenQCC (Wren Sinclair y Kendal Grey)
- COMBATE PRIMERA RONDA DEL TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO SPEED: Josh Briggs vs. Eli Knight
- Jaida Parker contra Blake Monroe
- Hank & Tank vs. Brad Baylor y Ricky Smokes