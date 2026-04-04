Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 9 de abril 2026

por

TNA se presento este jueves en el  Alario Center en Westwego, New Orleans, Louisiana, y entre otras cosas vimos a 

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 2 de abril vimos:

  1. The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) y Order 4 (Mustafa Ali y Special Agent 0) derrotaron a Mike Santana, Leon Slater, Trey Miguel y Moose (*** 1/2)
  2. BUNKHOUSE MATCH: Tessa Blanchard derrotó a Jody Threat (*** 1/2)
  3. AJ Francis derrotó a The Home Town Man (**)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) retuvo ante Xia Brookside (*)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 9 de abril 2026

Logo TNA Impact Wrestling

TNA se presentará este jueves 9 de marzo en el Wolstein Center en Cleveland, Ohio, (anteriormente llamado CSU Convocation Center(, coliseo con capacidad para  15,000 aficionados y casa de los Cleveland State Vikings de la NCAA.

  • COMBATE DE MESAS POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) vs. The Righteous
  • Elayna Black vs. Myla Grace
  • BDE vs. Frankie Kazarian
  • Dani Luna vs. Jada Stone
Información del Evento
Fecha Jueves 9 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
Sede Wolstein Center Cleveland, Ohio
Capacidad  15,000 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Autor en SuperLuchas desde el 2012

Archivo de artículos