Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 9 de abril 2026

TNA se presento este jueves en el Alario Center en Westwego, New Orleans, Louisiana, y entre otras cosas vimos a
► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 2 de abril vimos:
- The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) y Order 4 (Mustafa Ali y Special Agent 0) derrotaron a Mike Santana, Leon Slater, Trey Miguel y Moose (*** 1/2)
- BUNKHOUSE MATCH: Tessa Blanchard derrotó a Jody Threat (*** 1/2)
- AJ Francis derrotó a The Home Town Man (**)
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) retuvo ante Xia Brookside (*)
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 9 de abril 2026
TNA se presentará este jueves 9 de marzo en el Wolstein Center en Cleveland, Ohio, (anteriormente llamado CSU Convocation Center(, coliseo con capacidad para 15,000 aficionados y casa de los Cleveland State Vikings de la NCAA.
- COMBATE DE MESAS POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) vs. The Righteous
- Elayna Black vs. Myla Grace
- BDE vs. Frankie Kazarian
- Dani Luna vs. Jada Stone
|Información del Evento
|Fecha
|Jueves 9 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
|Sede
|Wolstein Center Cleveland, Ohio
|Capacidad
|15,000 espectadores