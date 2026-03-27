Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 2 de abril 2026

TNA se presento este jueves en el Gateway Center Arena en College Park. Georgia y entre otras cosas vimos a Mike Santana y Leon Slater derrotaron a Cedric Alexander y Eddie Edwards.
► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 25 de marzo vimos:
- Mustafa Ali derrotó a BDE
- Jeff Hardy derrotó a Brian Myers
- Moose derrotó a Bear Bronson
- Tessa Blanchard, Mila Moore y Victoria Crawford derrotaron a Jody Threat, Myla Grace y Harley Hudson
- Eric Young derrotó a Brad Attitude
- Mike Santana y Leon Slater derrotaron a Cedric Alexander y Eddie Edwards
► Cartelera TNA Sacrifice 2 de abril 2026
TNA se presentará este jueves 2 de marzo en el Alario Center en Westwego, New Orleans, Louisiana, coliseo con capacidad para 2,400 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Jueves 2 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
|Sede
|Alario Center Westwego, New Orleans, Louisiana,
|Capacidad
|2,400 espectadores