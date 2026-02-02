Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA en FOX 7 de febrero 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Gimnasio Juan de la BarreraCiudad de México, y entre otras cosas vimos a La Parka avanzar en el Torneo Rey de Reyes.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 31 de enero vimos:
  1. CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: TJP venció a Mini Vikingo, Elio LeFleur y Chris Carter (***)
  2. Lola Vice venció a La Hiedra (+ 1/2)
  3. ELIMINATORIA PARA REY DE REYES: La Parka venció a Apolo Crews, Jack Cartwheel y Aerostar (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 7 de febrero 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 7 de febrero 2026 en el Auditorio Joe Maria Arteaga en Querétaro, México, arena con capacidad para 2,031 aficionados.

  • CAMPEONATO MIXTO AAA: Ethan Page y Chelsea Green (c) vs. Mr. Iguana y Lola Vice
  • Dominik Mysterio hará una aparición especial
