Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA en FOX 7 de febrero 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Gimnasio Juan de la Barrera, Ciudad de México, y entre otras cosas vimos a La Parka avanzar en el Torneo Rey de Reyes.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 31 de enero vimos:

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: TJP venció a Mini Vikingo, Elio LeFleur y Chris Carter (***) Lola Vice venció a La Hiedra (+ 1/2) ELIMINATORIA PARA REY DE REYES: La Parka venció a Apolo Crews, Jack Cartwheel y Aerostar (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 7 de febrero 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 7 de febrero 2026 en el Auditorio Joe Maria Arteaga en Querétaro, México, arena con capacidad para 2,031 aficionados.

CAMPEONATO MIXTO AAA: Ethan Page y Chelsea Green (c) vs. Mr. Iguana y Lola Vice

Ethan Page y Chelsea Green (c) vs. Mr. Iguana y Lola Vice Dominik Mysterio hará una aparición especial