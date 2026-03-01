Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 7 de marzo 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos al Grande Americano clasificar para el combate Rey de Reyes.
► En el episodio de Lucha Libre AAA del 28 de febrero vimos:
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Dragon Lee venció a Jack Cartwheel (***)
- LUCHA CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: El Grande Americano venció a Hijo del Dr. Wagner, Omos y Ethan Page (*** 1/2)
► Cartelera Lucha Libre AAA 7 de marzo 2026
El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 7 de marzo 2026 en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, arena con capacidad para 4,500 aficionados.
- No se han anunciado combates
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 7 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|FOX
|Sede
|Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León,
|Capacidad
|4,500 espectadores