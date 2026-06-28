Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 4 de julio 2026

Lucha Libre AAA se presentó el sábado 27 de junio de 2026 en el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán, México. y entre otras cosas vimos a Rey Fenix retener el Campeonato Peso Crucero.
► En el episodio de Lucha Libre AAA del 27 de junio vimos:
- Galeno venció a Mecha Wolf (***)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante La Hiedra (** 1/2)
► Cartelera Lucha Libre AAA 4 de julio 2026
El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentará el 4 de julio de 2026 en el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán, México. (anteriormente llamado Coliseo Yucatán), arena con capacidad para 12,000 aficionados.
- Lady Shani vs. Flammer
- Abismo Negro vs. El Fiscal
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 4 de julio de 2026
|Hora (CDMX)
|20:00
|Transmisión
|FOX
|Sede
|Foro GNP Seguros, Mérida, Yucatán, México.
|Capacidad
|12.000 espectadores