Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 4 de julio 2026

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Lucha Libre AAA  se presentó el sábado 27 de junio de 2026 en el Foro GNP Seguros  en Mérida, Yucatán, México. y entre otras cosas vimos a Rey Fenix ​​retener el Campeonato Peso Crucero.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 27 de junio vimos:

  1. Galeno venció a Mecha Wolf (***)
  2. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante La Hiedra (** 1/2)

► Cartelera  Lucha Libre AAA 4 de julio 2026

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El próximo episodio de  Lucha Libre AAA  se presentará el 4 de julio de 2026 en el Foro GNP Seguros  en Mérida, Yucatán, México. (anteriormente llamado Coliseo Yucatán), arena con capacidad para 12,000 aficionados.

  • Lady Shani vs. Flammer
  • Abismo Negro vs. El Fiscal
Información del Evento
Fecha Sábado 4 de julio de 2026
Hora (CDMX) 20:00
Transmisión FOX
Sede Foro GNP Seguros, Mérida, Yucatán, México.
Capacidad 12.000 espectadores

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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