Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 4 de julio 2026

Lucha Libre AAA se presentó el sábado 27 de junio de 2026 en el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán, México. y entre otras cosas vimos a Rey Fenix ​​retener el Campeonato Peso Crucero.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 27 de junio vimos:

Galeno venció a Mecha Wolf (***) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante La Hiedra (** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 4 de julio 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentará el 4 de julio de 2026 en el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán, México. (anteriormente llamado Coliseo Yucatán), arena con capacidad para 12,000 aficionados.

Lady Shani vs. Flammer

Abismo Negro vs. El Fiscal