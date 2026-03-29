Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 4 de abril 2026

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Lucha Libre AAA se presento en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos como el combate por el campeonato de parejas terminaba sin ganador.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 28 de marzo vimos:

  1. CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) retuvo ante Jack Cartwheel vs. TJP vs. Dragon Lee (*** 1/2)
  2. El Fiscal venció a Abismo Negro Jr. (** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 4 de abril 2026

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El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 4 de abril 2026 en el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla, México, arena con capacidad para 10,500 aficionados.

Información del Evento
Fecha Sábado 4 de abril de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión FOX
Sede Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México
Capacidad 10,500 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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