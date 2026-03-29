Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 4 de abril 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos como el combate por el campeonato de parejas terminaba sin ganador.
► En el episodio de Lucha Libre AAA del 28 de marzo vimos:
- CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) retuvo ante Jack Cartwheel vs. TJP vs. Dragon Lee (*** 1/2)
- El Fiscal venció a Abismo Negro Jr. (** 1/2)
► Cartelera Lucha Libre AAA 4 de abril 2026
El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 4 de abril 2026 en el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla, México, arena con capacidad para 10,500 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 4 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|8:00 PM
|Transmisión
|FOX
|Sede
|Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México
|Capacidad
|10,500 espectadores