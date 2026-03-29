Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 4 de abril 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos como el combate por el campeonato de parejas terminaba sin ganador.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 28 de marzo vimos:

CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) retuvo ante Jack Cartwheel vs. TJP vs. Dragon Lee (*** 1/2) El Fiscal venció a Abismo Negro Jr. (** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 4 de abril 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 4 de abril 2026 en el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla, México, arena con capacidad para 10,500 aficionados.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Sábado 4 de abril de 2026 Hora (CDMX) 8:00 PM Transmisión FOX Sede Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México Capacidad 10,500 espectadores