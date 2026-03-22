Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 28 de marzo 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos como el combate por el campeonato de parejas terminaba sin ganador.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 21 de marzo vimos:

Rey Fénix, Mr. Iguana y Lola Vice vencieron a La Hiedra y Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: Psycho Clown y Pagano (c) vs. War Raiders (Ivar y Erik): No Contest (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 28 de marzo 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 28 de marzo 2026 en el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla, México, arena con capacidad para 10,500 aficionados.

LUCHA DE CUATRO ESQUINAS POR EL CAMPEONATO PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Jack Cartwheel vs. TJP vs. Dragon Lee

Laredo Kid (c) vs. Jack Cartwheel vs. TJP vs. Dragon Lee .El Fiscal vs. Abismo Negro

El Hijo del Vikingo confronta a Penta

Información del Evento Fecha Sábado 28 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 8:00 PM Transmisión FOX Sede Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México Capacidad 10,500 espectadores