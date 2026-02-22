Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 28 de febrero 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, y entre otras cosas vimos al Hijo de Dr. Wagner Jr. retener el Campeonato Latinoamericano.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 21 de febrero vimos:

CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. retuvo ante Belcegor (** 1/2) CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid retuvo ante TJP (***) Abismo Negro Jr. venció a El Fiscal (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 28 de febrero 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 28 de febrero 2026 en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, arena con capacidad para 4,500 aficionados.

CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: Pimpinela Escarlata vs. Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. Omos vs. Ethan Page

Pimpinela Escarlata vs. Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. Omos vs. Ethan Page Dragon Lee vs. Jack Cartwheel

Información del Evento Fecha Sábado 28 de febrero de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión FOX Sede Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, Capacidad 4,500 espectadores