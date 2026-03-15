Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 21 de marzo 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos a Dominik Mysterio retener el Megacampeonato.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 14 de marzo vimos:

CAMPEONATO REINA DE REINAS: Flammer retuvo ante Bayley (***) FINAL REY DE REYES: El Grande Americano venció a La Parka, El Original grande Americano y Santos Escobar (****) MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio (c) retuvo ante El Hijo del Vikingo (*** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 21 de marzo 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 21 de marzo 2026 en el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla, México, arena con capacidad para 10,500 aficionados.

CAMPEONATO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Dragon Lee vs. TJP vs. Jack Cartwheel

Laredo Kid (c) vs. Dragon Lee vs. TJP vs. Jack Cartwheel CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Pyscho Clown & Pagano (c) vs. The War Raiders

Información del Evento Fecha Sábado 21 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 8:00 PM Transmisión FOX Sede Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México Capacidad 10,500 espectadores