Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 21 de marzo 2026

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Lucha Libre AAA se presento en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos a Dominik Mysterio retener el Megacampeonato.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 14 de marzo vimos:

  1. CAMPEONATO REINA DE REINAS: Flammer retuvo ante Bayley (***)
  2. FINAL REY DE REYES: El Grande Americano venció a La Parka, El Original grande Americano y Santos Escobar (****)
  3. MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio (c) retuvo ante El Hijo del Vikingo (*** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 21 de marzo 2026

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El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 21 de marzo 2026 en el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla, México, arena con capacidad para 10,500 aficionados.

  • CAMPEONATO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Dragon Lee vs. TJP vs. Jack Cartwheel
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Pyscho Clown & Pagano (c) vs. The War Raiders
Información del Evento
Fecha Sábado 21 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión FOX
Sede Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México
Capacidad 10,500 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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