Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 21 de febrero 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, y entre otras cosas vimos a War Raiders (Erik e Ivar) ganar un combate que los convirtió en contendientes número uno al Campeonato de Parejas AAA.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 14 de febrero vimos:

La Parka venció a Jack Cartwheel (** 1/2) Las Tóxicas (La Hiedra, Flammer y Lady Maravilla) vencieron a Faby Apache, Jessy Jackson y Adelicious (** 1/2) CONTENDIENTES AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vencieron a Los Americanos (Rayo Americano y Bravo Americano) vs. Money Machine (Garra de Oro y Colmillo de Plata) (*** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 21 de febrero 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 21 de febrero 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, arena con capacidad para 2,031 aficionados.

CAMPEONATO MUNDIAL CRUCERO AAA: Laredo Kid vs. TJ Perkins

Laredo Kid vs. TJ Perkins Abismo Negro Jr. v. El Fiscal

Información del Evento Fecha Sábado 21 de febrero de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión FOX Sede Auditorio José Maria Arteaga Querétaro, México Capacidad 2,031 espectadores