Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 18 de abril 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en México, y entre otras cosas vimos Penta retener el Campeonato Intercontinental WWE.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 11 de abril vimos:

LUCHA LIBRE AAA 11 de abril 2026 | Penta vs. Hijo del Vikingo

Original Grande Americano venció a Octagón Jr. (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) retuvo ante Hijo del Vikingo (****)

► Cartelera Lucha Libre AAA 18 de abril 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 18 de abril 2026 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en México, arena con capacidad para 5,242 aficionados.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Sábado 18 de abril de 2026 Hora (CDMX) 8:00 PM Transmisión FOX Sede Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México Capacidad 5,242 espectadores