Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 18 de abril 2026

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Lucha Libre AAA se presento en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en México, y entre otras cosas vimos Penta retener el Campeonato Intercontinental WWE.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 11 de abril vimos:

LUCHA LIBRE AAA 11 de abril 2026 | Penta vs. Hijo del Vikingo

  1. Original Grande Americano venció a Octagón Jr. (** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) retuvo ante Hijo  del Vikingo (****)

► Cartelera Lucha Libre AAA 18 de abril 2026

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El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 18 de abril 2026 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en México, arena con capacidad para 5,242 aficionados.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Sábado 18 de abril de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión FOX
Sede Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México
Capacidad 5,242 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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