Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 14 de marzo 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos a Santos Escobar clasificar para la lucha Rey de Reyes.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 7 de marzo vimos:

Hijo del Vikingo venció a Dinámico (****) CLASIFICATORIA REY DE REYES: Santos Escobar venció a Mr. Iguana vs Abismo Negro Jr. y Psycho Clown (****) El Original Grande Americano venció a La Parka (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 14 de marzo 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 14 de marzo 2026 en el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla, México, arena con capacidad para 10,500 aficionados.

MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio (c) vs. El Hijo del Vikingo

Dominik Mysterio (c) vs. El Hijo del Vikingo CAMPEONATO LATINOAERICANO AAA: El Hijo del Dr. Wagner Jr. (c) vs. Santos Escobar

El Hijo del Dr. Wagner Jr. (c) vs. Santos Escobar CAMPEONATO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Dragon Lee vs. TJP vs. Jack Cartwheel

Laredo Kid (c) vs. Dragon Lee vs. TJP vs. Jack Cartwheel CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Pyscho Clown & Pagano (c) vs. The War Raiders

Pyscho Clown & Pagano (c) vs. The War Raiders FINAL REY DE REYES: La Parka vs. El Grande Americano Original vs. El grande Americano vs. Santos Escobar

La Parka vs. El Grande Americano Original vs. El grande Americano vs. Santos Escobar Flammer vs. ???

Información del Evento Fecha Sábado 14 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión FOX Sede Auditorio GNP Seguros Puebla de Zaragoza, Puebla, México Capacidad 10,500 espectadores