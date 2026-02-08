Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 14 de febrero 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, y entre otras cosas vimos a Mr. Iguana y Lola Vice ganar el Campeonato Mixto AAA.
► En el episodio de Lucha Libre AAA del 7 de febrero vimos:
- LUCHA LIBRE AAA 7 de febrero 2026 | Ethan Page y Chelsea Green vs. Mr. Iguana y Lola Vice
- CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Mr. Iguana y Lola Vice vencieron a Ethan Page y La Hiedra (** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA REY DE REYES: El Grande Americano venció a Octagón Jr. vs. vs. Rey Fénix vs. Dragon Lee (*** 1/2)
- Lola Vice y Mr. Iguana conquistan el Campeonato de Parejas Mixtas AAA
- Lucha Libre AAA: El Grande Americano impostor se clasifica para Rey de Reyes
► Cartelera Lucha Libre AAA 14 de febrero 2026
El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 14 de febrero 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, arena con capacidad para 2,031 aficionados.
- CONTENDIENTES AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: War Raiders (Ivar y Erik) vs. Los Americanos (Rayo Americano y Bravo Americano) vs. Money Machine (Garra de Oro y Colmillo de Plata)
- La Parka vs. Jack Cartwheel