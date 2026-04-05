Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 11 de abril 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos Flammer retener el Campeonato Reina de Reinas.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 4 de abril vimos:

El Mesías, Lince Dorado y Mecha Wolf vencieron a los Tokyo Bad Boys (Kento, Nobu San y Takuma) (*** 1/2) CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Flammer (c) retuvo ante Susy Love (***) Axiom, Dorian Van Dux y Elio LeFleur vencieron a Charlie Dempsey, Nathan Frazer y Tristan Angels (****)

► Cartelera Lucha Libre AAA 11 de abril 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 11 de abril 2026 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en México, arena con capacidad para 5,242 aficionados.

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) vs. El Hijo del Vikingo

Penta (c) vs. El Hijo del Vikingo Celebración de Flammer por su reinado como campeona

Información del Evento Fecha Sábado 11 de abril de 2026 Hora (CDMX) 8:00 PM Transmisión FOX Sede Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México Capacidad 5,242 espectadores