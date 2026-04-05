Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 11 de abril 2026

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Lucha Libre AAA se presento en el Showcenter Complex en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos Flammer retener el Campeonato Reina de Reinas.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 4 de abril vimos:

  1. El Mesías, Lince Dorado y Mecha Wolf vencieron a los Tokyo Bad Boys (Kento, Nobu San y Takuma) (*** 1/2)
  2. CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Flammer (c) retuvo ante Susy Love (***)
  3. Axiom, Dorian Van Dux y Elio LeFleur vencieron a Charlie Dempsey, Nathan Frazer y Tristan Angels (****)

► Cartelera Lucha Libre AAA 11 de abril 2026

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El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 11 de abril 2026 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en México, arena con capacidad para 5,242 aficionados.

  • Celebración de Flammer por su reinado como campeona
Información del Evento
Fecha Sábado 11 de abril de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión FOX
Sede Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México
Capacidad 5,242 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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