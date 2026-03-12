Primer vistazo: Cartelera AEW Revolution 15 de marzo 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el San José Civic en San José, California  y entre otras cosas vimos a Willow Nightingale retener el campeonato TBS ante Persephone.

► En el episodio de AEW Dynamite del 11 de marzo vimos:

  1. Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2)
  2. CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****)
  3. Brody King venció a talento local (* 1/2)
  4. David Finlay y Gabe Kidd vencieron a Darby Allin y Orange Cassidy (****)
  5. CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Persephone (****)
  6. Tommaso Ciampa, Dax Harwood y Cash Wheeler vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Mark Briscoe (****)

► Cartelera AEW Revolution 15 de marzo 2026

AEW se presentará este domingo 15 de marzo en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, (anteriormente llamado Staples Center), coliseo con capacidad para 21,000 aficionados y casa de Los Ángeles Lakers de la NBA.

[ZERO HOUR]

  • CAMPEONATO NACIONAL AEW, BLACKJACK  BATTLE ROYAL: Ricochet (c) vs. luchadores por determinar
Información del Evento
Fecha Domingo 15 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Crypto.com Arena Los Ángeles, California
Capacidad  21,000 espectadores
