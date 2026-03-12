Primer vistazo: Cartelera AEW Revolution 15 de marzo 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el San José Civic en San José, California y entre otras cosas vimos a Willow Nightingale retener el campeonato TBS ante Persephone.
► En el episodio de AEW Dynamite del 11 de marzo vimos:
- Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****)
- Brody King venció a talento local (* 1/2)
- David Finlay y Gabe Kidd vencieron a Darby Allin y Orange Cassidy (****)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Persephone (****)
- Tommaso Ciampa, Dax Harwood y Cash Wheeler vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Mark Briscoe (****)
► Cartelera AEW Revolution 15 de marzo 2026
AEW se presentará este domingo 15 de marzo en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, (anteriormente llamado Staples Center), coliseo con capacidad para 21,000 aficionados y casa de Los Ángeles Lakers de la NBA.
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, TEXAS DEATH MATCH: MJF (c) vs. «Hangman» Adam Page
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A LA MEJOR DE TRES CAÍDAS: Thekla (c) vs. Kris Statlander
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. The Young Bucks
- CAMPEONATO CONTINENTAL, LUCHA SIN LÍMITE DE TIEMPO: Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) (c) vs. JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) y Místico
- Bandido vs. Andrade
- Swerve Strickland vs. Brody King
- LUCHA SIN NADIE EN RINGSIDE: Toni Storm vs. Marina Shafir
[ZERO HOUR]
- CAMPEONATO NACIONAL AEW, BLACKJACK BATTLE ROYAL: Ricochet (c) vs. luchadores por determinar
|Información del Evento
|Fecha
|Domingo 15 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|8:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Crypto.com Arena Los Ángeles, California
|Capacidad
|21,000 espectadores