Primer vistazo: Cartelera AEW Grand Slam 14 de febrero 2026

AEW Collision se presento en el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada, y entre otras cosas vimos a Tommaso Ciampa retener el Campeonato TNT.
► En el episodio de AEW Collision del 7 de febrero vimos:
- Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Bishop Kaun y Toa Liona (**** 1/2)
- Kevin Knight venció a Scopio Sky (*** 1/2)
- Mina Shirakawa venció a Viva Van (***)
- Marina Shafir y Wheeler Yuta vencieron a Dante Martin y Zayda Steel (*** 1/2)
- Thekla venció a Brittnie Brooks (* 1/2)
- LUCHA EN EL PARQUEADERO: Eddie Kingston, Ortiz, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Big Bill, Bryan Keith, James Drake y Zack Gibson (**** 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa (c) retuvo ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong (**** 1/2)
► Cartelera AEW Grand Slam 14 de febrero 2026
El próximo episodio de AEW se presentara el 14 de febrero 2026 en el Qudos Bank Arena en Sidney, Australia (anteriormente conocido como Sydney Super Dome, Acer Arena, Allphones Arena), arena con capacidad para 21,000 aficionados.
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita.
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Brody King
- OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL EN AEW REVOLUTION: Hangman Adam Page (c) vs. Andrade El Ídolo
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: The Babes of Wrath vs. MegaBad
- COMBATE TORNADO DE PAREJAS – EL PERDEDOR DEBERA AFEITARSE LA CABEZA: Toni Storm y Orange Cassidy vs. Marina Shafir y Wheeler Yuta