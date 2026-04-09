Primer vistazo: Cartelera AEW Dynasty 12 de abril 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá, y entre otras cosas vimos a Willow Nightingale retener el Campeonato TBS.
► En el episodio de AEW Dynamite del 8 de abril vimos:
- Andrade el Ídolo, Mark Davis y Konosuke Takeshita vencieron a Darby Allin, Bandido y ‘Jungle’ Jack Perry (**** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Queen Aminata (*** 1/2)
- Tommaso Ciampa venció a Máscara Dorada (****)
- CHAOS IN CANADA MATCH; SÚPER LIBRE: Will Ospreay, Clalum Newman, Francesco Akira y Henare vencieron a Jon Moxley, PAC, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli (*****)
► Cartelera AEW Dynasty 12 de abril 2026
AEW se presentará este domingo 12 de abril en el Rogers Arena de Vancouver, Columbia Británica, Canadá, (anteriormente llamado General Motors Place y Canada Ice Hockey Place), coliseo con capacidad para 19,700 aficionados y casa de Los Vancouver Canucks de la NHL.
- Alex Windsor vs. Marina Shafir
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Cash Wheeler y Dax Harwoo) (c) vs. Cope & Cage (Cope y Christian Cage)
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Will Ospreay
- Andrade El Ídolo vs. Darby Allin
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Kenny Omega
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Jamie Hayter
- Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada vs. The Young Bucks
- Chris Jericho vs. Ricochet
- CASINO GAUNTLET MATCH POR EL CAMPEONATO TNT
|Información del Evento
|Fecha
|Domingo 12 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Rogers Arena Vancouver, Columbia Británica, Canadá
|Capacidad
|19,700 espectadores