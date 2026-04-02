Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 8 de abril 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá y entre otras cosas vimos el regreso de Chris Jericho a la empresa.

► En el episodio de AEW Dynamite del 1 de abril vimos:

Kenny Omega, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****) Will Ospreay venció a PAC (*****) Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: MJF (c) venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****)

► Cartelera AEW Dynamite 8 de abril 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 8 de abril 2026 en el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá, local con capacidad para 19,500 fans, y la casa de los Edmonton Oilers de la NHL.

Andrade El Ídolo, Mark Davis y Konosuke Takeshita vs. Darby Allin, Brody King y «Jungle» Jack Perry

CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Queen Aminata

Willow Nightingale (c) vs. Queen Aminata Segmento con Chris Jericho

Segmento con Kenny Omega

Información del Evento Fecha Miércoles 8 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canadá Capacidad 19,500 espectadores