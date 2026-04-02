Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 8 de abril 2026

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AEW Dynamite se presento este miércoles en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá y entre otras cosas vimos el regreso de Chris Jericho a la empresa.

► En el episodio de AEW Dynamite del 1 de abril vimos:

  1. Kenny Omega, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****)
  2. Will Ospreay venció a PAC (*****)
  3. Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (*** 1/2)
  4. CONTENDIENTE #1: MJF (c) venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****)

► Cartelera AEW Dynamite 8 de abril 2026

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El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 8 de abril 2026 en el  Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá,  local con capacidad para 19,500 fans, y la casa de los Edmonton Oilers de la NHL.

  • Andrade El Ídolo, Mark Davis y Konosuke Takeshita vs. Darby Allin, Brody King y «Jungle» Jack Perry
  • CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Queen Aminata
  • Segmento con Chris Jericho
  • Segmento con Kenny Omega
Información del Evento
Fecha Miércoles 8 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canadá
Capacidad 19,500 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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