Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 8 de abril 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá y entre otras cosas vimos el regreso de Chris Jericho a la empresa.
► En el episodio de AEW Dynamite del 1 de abril vimos:
- Kenny Omega, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****)
- Will Ospreay venció a PAC (*****)
- Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (*** 1/2)
- CONTENDIENTE #1: MJF (c) venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****)
- Kenny Omega, Jack Perry y Brody King se imponen a The Demand
- Will Ospreay derrota a PAC pero queda humillado por los Death Riders
- Mina Shirakawa y The Brawling Birds se imponen a Triangle of Madness
- MJF vence a Mike Bailey y manda mensaje a Kenny Omega para Dynasty
► Cartelera AEW Dynamite 8 de abril 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 8 de abril 2026 en el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá, local con capacidad para 19,500 fans, y la casa de los Edmonton Oilers de la NHL.
- Andrade El Ídolo, Mark Davis y Konosuke Takeshita vs. Darby Allin, Brody King y «Jungle» Jack Perry
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Queen Aminata
- Segmento con Chris Jericho
- Segmento con Kenny Omega
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 8 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canadá
|Capacidad
|19,500 espectadores