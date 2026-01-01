Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 7 de enero 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Liberty First Credit Union Arena, de Omaha, Nebraska, y entre otras cosas vimos como Willow Nightingale se convirtió en la nueva Campeona TBS.
► En el episodio de AEW Dynamite del 31 de diciembre vimos:
- Marina Shafir, Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Toni Storm, Orange Cassidy y Roderick Strong (***)
- Bandido venció aThe Beast Mortos (*** 1/2)
- Brody King venció a Lee Johnson (** 1/2)
- Jon Moxley venció a Josh Alexander (*** 1/2)
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) retuvo ante Jungle Jack Perry (****)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale venció a Mercedes Moné (c) (****)
- Los Death Riders se imponen a The Conglomeration y Toni Storm
- Bandido doma a The Beast Mortos rumbo a su lucha por el Campeonato AEW
- Jon Moxley frustra a Josh Alexander en intento de ir por el Campeonato Continental
- Ricochet supera a Jack Perry y retiene el Campeonato Nacional
- Willow Nightingale destrona a Mercedes Moné y conquista el Campeonato TBS
► Cartelera AEW Dynamite 7 de enero 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 7 de enero 2026 en el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma.
- Hangman Adam Page y Swerve Strickland vs. Powerhouse Hobbs y Hook
- Jon Moxley vs. Shelton Benjamin
