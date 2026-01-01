Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 7 de enero 2026

por
Logo AEW Dynamite

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Liberty First Credit Union Arena, de Omaha, Nebraska, y entre otras cosas vimos como Willow Nightingale se convirtió en la nueva Campeona TBS.

► En el episodio de AEW Dynamite del 31 de diciembre vimos:

  1. Marina Shafir, Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Toni Storm, Orange Cassidy y Roderick Strong (***)
  2. Bandido venció aThe Beast Mortos (*** 1/2)
  3. Brody King venció a Lee Johnson (** 1/2)
  4. Jon Moxley venció a Josh Alexander (*** 1/2)
  5. CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) retuvo ante Jungle Jack Perry (****)
  6. CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale venció a Mercedes Moné (c) (****)

► Cartelera AEW Dynamite 7 de enero 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 7 de enero 2026 en el  BOK Center, en Tulsa, Oklahoma.

  • Hangman Adam Page y Swerve Strickland vs. Powerhouse Hobbs y Hook
  • Jon Moxley vs. Shelton Benjamin

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.

LA LUCHA SIGUE...
