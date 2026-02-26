Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 4 de marzo 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Mission Ballroom, en Denver, Colorado, y entre otras cosas vimos a Willow Nightingale y Harley Cameron retener el campeonato femenil de parejas ante Megan Bayne y Penélope Ford.

► En el episodio de AEW Dynamite del 25 de febrero vimos:

  1. ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (Campeón Continental AEW) (c) venció a El Clon (**** 1/2)
  2. Gabe Kidd venció a Orange Cassidy (****)
  3. Kevin Knight vencio a Mansoor (***)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron (c) vencieron por DQ a Megan Bayne y Penélope Ford (***)
  5. Brody King venció a Mark Davis (****)
  6. MILE HIGH MADNESS: ‘Jungle’ Jack Perry, Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Dax Harwood, Cash Wheeler, Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****)

► Cartelera AEW Dynamite 4 de marzo 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 4 de marzo 2026 en el Don Haskins Center en El Paso, Texas, coliseo con capacidad para 12,567 aficionados, y casa de los UTEP Miners de la NCAA.

  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Thekla (c) vs. Thunder Rosa
Información del Evento
Fecha Miércoles 4 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Don Haskins Center El Paso, Texas
Capacidad  12,567 espectadores
