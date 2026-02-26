Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 4 de marzo 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Mission Ballroom, en Denver, Colorado, y entre otras cosas vimos a Willow Nightingale y Harley Cameron retener el campeonato femenil de parejas ante Megan Bayne y Penélope Ford.
► En el episodio de AEW Dynamite del 25 de febrero vimos:
- ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (Campeón Continental AEW) (c) venció a El Clon (**** 1/2)
- Gabe Kidd venció a Orange Cassidy (****)
- Kevin Knight vencio a Mansoor (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron (c) vencieron por DQ a Megan Bayne y Penélope Ford (***)
- Brody King venció a Mark Davis (****)
- MILE HIGH MADNESS: ‘Jungle’ Jack Perry, Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Dax Harwood, Cash Wheeler, Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****)
► Cartelera AEW Dynamite 4 de marzo 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 4 de marzo 2026 en el Don Haskins Center en El Paso, Texas, coliseo con capacidad para 12,567 aficionados, y casa de los UTEP Miners de la NCAA.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Thekla (c) vs. Thunder Rosa
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 4 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Don Haskins Center El Paso, Texas
|Capacidad
|12,567 espectadores