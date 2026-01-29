Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 4 de febrero 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el HEB Center, en Cedar Park, Texas, y entre otras cosas vimos a Tommaso Ciampa hacer su debut en AEW.
► En el episodio de AEW Dynamite del 28 de enero vimos:
- Kenny Omega venció a Rocky Romero (***)
- CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Ace Austin (****)
- CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) retuvo ante El Clon (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) retuvo ante Thekla (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Mark Davis y Jake Doyle (****)
- Andrade el Idolo venció a Swerve Strickland (****)
► Cartelera AEW Dynamite 4 de febrero 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 4 de febrero 2026 en el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada, arena con capacidad para 2,500 aficionados.
- ELIMINATOR MATCH: MJF (c) vs. Brody King
- Kenny Omega vs. Andrade el Idolo
- Jungle Jack Perry vs. Ricochet
