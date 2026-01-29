Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 4 de febrero 2026

por
Logo AEW Dynamite

AEW Dynamite se presento este miércoles en el  HEB Center, en Cedar Park, Texas, y entre otras cosas vimos a Tommaso Ciampa hacer su debut en AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 28 de enero vimos:

  1. Kenny Omega venció a Rocky Romero (***)
  2. CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Ace Austin (****)
  3. CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) retuvo ante El Clon (*** 1/2)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) retuvo ante Thekla (***)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Mark Davis y Jake Doyle (****)
  6. Andrade el Idolo venció a Swerve Strickland (****)

► Cartelera AEW Dynamite 4 de febrero 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 4 de febrero 2026  en el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada, arena con capacidad para 2,500 aficionados.

  • ELIMINATOR MATCH: MJF (c) vs. Brody King
  • Kenny Omega vs. Andrade el Idolo
  • Jungle Jack Perry vs. Ricochet

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.

LA LUCHA SIGUE...
