Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 4 de febrero 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el HEB Center, en Cedar Park, Texas, y entre otras cosas vimos a Tommaso Ciampa hacer su debut en AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 28 de enero vimos:

Kenny Omega venció a Rocky Romero (***) CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Ace Austin (****) CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) retuvo ante El Clon (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) retuvo ante Thekla (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Mark Davis y Jake Doyle (****) Andrade el Idolo venció a Swerve Strickland (****)

► Cartelera AEW Dynamite 4 de febrero 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 4 de febrero 2026 en el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada, arena con capacidad para 2,500 aficionados.

ELIMINATOR MATCH: MJF (c) vs. Brody King

Kenny Omega vs. Andrade el Idolo

Jungle Jack Perry vs. Ricochet

Jungle Jack Perry vs. Ricochet

