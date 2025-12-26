Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 31 de diciembre 2025

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Manhattan Center, en New York City, New York y entre otras cosas vimos como Bandido gano el Dynamite Diamond Ring.
► En el episodio de AEW Dynamite del 17 de diciembre vimos:
- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Konosuke Takeshita venció a Orange Cassidy (*** 1/2)
- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Máscara Dorada venció a Roderick Strong (*** 1/2)
- MJF venció a Dustin Waller (** 1/2)
- DYNAMITE DIAMOND RING FINAL: Bandido venció a Ricochet (*** 1/2)
- Marina Shafir venció a Mina Shirakawa (** 1/2)
- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA DORADA: Jungle Boy Jack Perry venció a PAC (****)
► Cartelera AEW Dynamite 31 de diciembre 2025
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 31 de diciembre 2025 en el Liberty First Credit Union Arena, de Omaha, Nebraska.
No se han anunciado combates
Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.