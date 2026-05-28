Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 3 de junio 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en la  Cross Insurance Arena en Portland, Maine, y entre otras cosas vimos a Rush obtener una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 27 de mayo vimos:

  1. Jericho venció a Ricochet (****)
  2.  Rush venció a Orange Cassidy, Lio Rush y Brian Cage (*** 1/2)
  3. CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Brody King venció a Claudio Castagnoli (***)
  4. Anna Jay y Tay Melo vencieron a Ava Everett y Allie Katch (** 1/2)
  5. CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Mark Davis venció a ‘Jungle’ Jack Perry (****)
  6. Jon Moxley, PAC y Will Ospreay vencieron a Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2)
  7. Andrade el Ídolo venció a Ace Austin (****)
  8. LIGHTS OUT PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander venció a Hikaru Shida (*****)

► Cartelera AEW Dynamite 3 de junio 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 3 de junio 2026 en el The Stuart C. Siegel Center en el campus de la universidad de Virginia Commonwealth University en Richmond, Virginia, coliseo con capacidad para 7,637 aficionados y casa de los VCU Rams de la NCAA.

  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Rush
  • CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Mike Bailey
  • SEMIFINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACION OWEN HART: Will Ospreay vs. Mark Davis
  • SEMIFINAL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACION OWEN HART: Alex Windsor vs. luchadora por definir
Información del Evento
Fecha Miércoles 3 de junio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede The Stuart C. Siegel Center, Richmond, Virginia
Capacidad 7,637 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012

