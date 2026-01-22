Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 28 de enero 2026

por
Logo AEW Dynamite

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Addition Financial Arena, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a MJF retener el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 21 de enero vimos:

  1. Samoa Joe venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (** 1/2)
  2. STREET FIGHT: Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) vencieron a Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero) (***)
  3. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vencieron a Jordan Oliver y Alec Price (** 1/2)
  4. Kenny Omega venció a Josh Alexander (****)
  5. Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) (***)
  6. Swerve Strickland venció a Kevin Knight (****)

► Cartelera AEW Dynamite 28 de enero 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 28 de enero 2026  en el HEB Center, en Cedar Park, Texas, arena con capacidad para 6,778 aficionados, y casa de los Texas Stars de la AHL.

  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Thekla
  • CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. El Clone
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (c) vs. Jake Doyle y Mark Davis.

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.

LA LUCHA SIGUE...
