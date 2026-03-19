Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 25 de marzo 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California y entre otras cosas vimos a Darby Allin vencer a Gabe Kidd en una lucha de ataud.

► En el episodio de AEW Dynamite del 18 de marzo vimos:

Will Ospreay venció a Blake Christian (****) Jon Moxley y Wheeler Yuta vencieron a Juice Robinson y Ace Austin (*** 1/2) COFFIN MATCH: Darby Allin venció a Gabe Kidd (****) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Mark Davis (****) SÚPER LIBRE: Mina Shirakawa venció a Marina Shafir (****) Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Kazuchika Okada, Trent Beretta y Rocky Romero (****)

► Cartelera AEW Dynamite 25 de marzo 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 25 de marzo 2026 en el Roy Wilkins Auditorium en St. Paul, Minnesota arena con capacidad para 5,000 aficionados, y casa de las Minnesota Roller Derby de la WFTDA.

Swerve Strickland vs. Kenny Omega

Segmento con MJF

Información del Evento Fecha Miércoles 25 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Roy Wilkins Auditorium St. Paul, Minnesota Capacidad 5,000 espectadores