Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 25 de marzo 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California y entre otras cosas vimos a Darby Allin vencer a Gabe Kidd en una lucha de ataud.
► En el episodio de AEW Dynamite del 18 de marzo vimos:
- Will Ospreay venció a Blake Christian (****)
- Jon Moxley y Wheeler Yuta vencieron a Juice Robinson y Ace Austin (*** 1/2)
- COFFIN MATCH: Darby Allin venció a Gabe Kidd (****)
- ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Mark Davis (****)
- SÚPER LIBRE: Mina Shirakawa venció a Marina Shafir (****)
- Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Kazuchika Okada, Trent Beretta y Rocky Romero (****)
- Will Ospreay vence a Blake Christian y lanza advertencia a Jon Moxley
- Death Riders se imponen a Bang Bang Gang en AEW Dynamite
- Darby Allin derrota a Gabe Kidd en lucha de ataud
- AEW Dynamite: ‘Speedball’ Mike Bailey derrotó a Mark Davis
- Mina Shirakawa vence a Marina Shafir, sustituyendo a Toni Storm
- AEW Dynamite: Adam Copeland y Christian Cage van contra FTR en AEW Dynasty
► Cartelera AEW Dynamite 25 de marzo 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 25 de marzo 2026 en el Roy Wilkins Auditorium en St. Paul, Minnesota arena con capacidad para 5,000 aficionados, y casa de las Minnesota Roller Derby de la WFTDA.
- Swerve Strickland vs. Kenny Omega
- Segmento con MJF
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 25 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Roy Wilkins Auditorium St. Paul, Minnesota
|Capacidad
|5,000 espectadores