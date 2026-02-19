Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 25 de febrero 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Memorial Auditorium, en Sacramento, California, y entre otras cosas vimos a
► En el episodio de AEW Dynamite del 18 de febrero vimos:
- ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley venció a Mark Davis (****)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Mina Shirakawa, Megan Bayne y Marina Shafir (****)
- Orange Cassidy y Tomohiro Ishii vencieron a Gabe Kidd y Clark Connors (*** 1/2)
- Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a B3CCA y Viva Van (****)
- Kevin Knight venció a The Beast Mortos (*** 1/2)
- Swerve Strickland venció a Kenny Omega (*****)
► Cartelera AEW Dynamite 25 de febrero 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 25 de febrero 2026 en el Mission Ballroom, en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 3,950 aficionados.
- Nose han anunciado combates
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 25 de febrero de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Mission Ballroom, Denver, Colorado
|Capacidad
|3,950 espectadores