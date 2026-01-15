Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 21 de enero 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Arizona Financial Theatre de Phoenix, Arizona, y entre otras cosas vimos a MJF retener el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 14 de enero vimos:

Darby Allin venció a PAC (*** 1/2) Hangman Page venció a Bryan Keith (***) Brody King venció a Jon Cruz (*) Davis y Doyle vencieron a JetSpeed, Gates of Agony y The Young Bucks (*** 1/2) Triangle of Madness vencieron a Kris Statlander y Babes of Wrath (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF retuvo ante Bandido (****)

► Cartelera AEW Dynamite 21 de enero 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 21 de enero 2026 en el Addition Financial Arena, en Orlando, Florida (anteriormente llamado CFE Arena, UCF Arena y UCF Convocation Center), coliseo con capacidad para 10,000 aficionados y casa de los UCF Knights de la NCAA)

No se han anunciado combates todavia

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.