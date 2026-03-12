Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 18 de marzo 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el San José Civic en San José, California y entre otras cosas vimos a Willow Nightingale retener el campeonato TBS ante Persephone.

► En el episodio de AEW Dynamite del 11 de marzo vimos:

Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****) Brody King venció a talento local (* 1/2) David Finlay y Gabe Kidd vencieron a Darby Allin y Orange Cassidy (****) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Persephone (****) Tommaso Ciampa, Dax Harwood y Cash Wheeler vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Mark Briscoe (****)

► Cartelera AEW Dynamite 18 de marzo 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 18 de marzo 2026 en el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California, arena con capacidad para 16,182 aficionados, y casa de los Fresno State Bulldogs de la NCAA.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Miércoles 18 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Save Mart Center, Fresno, California Capacidad 16,182 espectadores