Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 18 de marzo 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el San José Civic en San José, California y entre otras cosas vimos a Willow Nightingale retener el campeonato TBS ante Persephone.
► En el episodio de AEW Dynamite del 11 de marzo vimos:
- Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****)
- Brody King venció a talento local (* 1/2)
- David Finlay y Gabe Kidd vencieron a Darby Allin y Orange Cassidy (****)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Persephone (****)
- Tommaso Ciampa, Dax Harwood y Cash Wheeler vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Mark Briscoe (****)
- AEW Dynamite: Death Riders vencen a Takeshita y Hechicero con trampa
- Kyle Fletcher retiene el Campeonato TNT ante Mike Bailey
- AEW Dynamite: The Dogs destrozaron a Darby Allin y Orange Cassidy
- Willow Nightingale retiene el Campeonato TBS ante Persephone
- AEW Dynamite: Tommaso Ciampa y FTR humillaron a Mark Briscoe y los Young Bucks
► Cartelera AEW Dynamite 18 de marzo 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 18 de marzo 2026 en el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California, arena con capacidad para 16,182 aficionados, y casa de los Fresno State Bulldogs de la NCAA.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 18 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Save Mart Center, Fresno, California
|Capacidad
|16,182 espectadores