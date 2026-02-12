Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 18 de febrero 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Toyota Arena, en Ontario, California, y entre otras cosas vimos a Thekla ganar el Cameponato Mundial Femenil.
► En el episodio de AEW Dynamite del 11 de febrero vimos:
- Jon Moxley, Claudio Castagnoli y PAC vencieron a Konosuke Takeshita, Josh Alexander y Mark Davis (****)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher venció a Tommaso Ciampa (c) (*****)
- Orange Cassidy y Roderick Strong vencieron a Daniel García y Clark Connors (*** 1/2)
- CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Marq Queen e Isiah Kassidy y Dezmond Xavier y Myron Reed (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW; LUCHA DE CORREAS: Thekla venció a Kris Statlander (c)
► Cartelera AEW Dynamite 18 de febrero 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 18 de febrero 2026 en el Memorial Auditorium, en Sacramento, California, coliseo con capacidad para 3,849 aficionados.
- Kenny Omega vs. Swerve Strickland
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 18 de febrero de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS
|Sede
|Memorial Auditorium, Sacramento, California
|Capacidad
|3,849 espectadores