Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 15 de abril 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá, y entre otras cosas vimos a Willow Nightingale retener el Campeonato TBS.

► En el episodio de AEW Dynamite del 8 de abril vimos:

Andrade el Ídolo, Mark Davis y Konosuke Takeshita vencieron a Darby Allin, Bandido y ‘Jungle’ Jack Perry (**** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Queen Aminata (*** 1/2) Tommaso Ciampa venció a Máscara Dorada (****) CHAOS IN CANADA MATCH; SÚPER LIBRE: Will Ospreay, Clalum Newman, Francesco Akira y Henare vencieron a Jon Moxley, PAC, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli (*****)

► Cartelera AEW Dynamite 15 de abril 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 15 de abril 2026 en el Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington, (anteriormente llamado Everett Events Center), coliseo con capacidad para 10,000 aficionados, y casa de los Everett Silvertips de la WHL.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Miércoles 15 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Angel of the Wind Arena, Everett, Washington Capacidad 10,000 espectadores