Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 14 de enero 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma, y entre otras cosas vimos el regreso de Andrade a las filas de AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 7 de enero vimos:

Jon Moxley venció a Shelton Benjamin (****) Jungle Jack Perry, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun (***) Bandido venció a Sammy Guevara (*** 1/2) Toni Storm venció por DQ a Marina Shafir (** 1/2) LIGHTS OUT MATCH: Hangman Adam Page y Swerve Strickland vencieron a Hook y Powerhouse Hobbs (**** 1/2)

► Cartelera AEW Dynamite 14 de enero 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 14 de enero 2026 en el Arizona Financial Theatre de Phoenix, Arizona.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Bandido

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.