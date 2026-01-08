Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 14 de enero 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma, y entre otras cosas vimos el regreso de Andrade a las filas de AEW.
► En el episodio de AEW Dynamite del 7 de enero vimos:
- Jon Moxley venció a Shelton Benjamin (****)
- Jungle Jack Perry, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun (***)
- Bandido venció a Sammy Guevara (*** 1/2)
- Toni Storm venció por DQ a Marina Shafir (** 1/2)
- LIGHTS OUT MATCH: Hangman Adam Page y Swerve Strickland vencieron a Hook y Powerhouse Hobbs (**** 1/2)
- Jon Moxley derrota a Shelton Benjamin y evita que se convierta en su retador
- Andrade reaparece para humillar a los Young Bucks y Jack Perry
- Bandido se impone a Sammy Guevara y responde al desafío de MJF
- Marina Shafir es descalificada ante Toni Storm y todo temrina en caos
- Hangman Page y Swerve Strickland derrotan a The Opps
► Cartelera AEW Dynamite 14 de enero 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 14 de enero 2026 en el Arizona Financial Theatre de Phoenix, Arizona.
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Bandido
