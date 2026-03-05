Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 11 de marzo 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Don Haskins Center en El Paso, Texas, y entre otras cosas vimos a The Don Callis Family ganar el campeonato de tríos.
► En el episodio de AEW Dynamite del 4 de marzo vimos:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: MJF (c) retuvo ante Kevin Knight (***)
- Darby Allin y Orange Cassidy vencieron a Gabe Kidd y Clark Connors (****)
- Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Jessie McKay y Cassie Lee (**)
- ‘Hangman’ Adam Page venció a talento local (*)
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW; ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció a Hechicero (**** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) retuvo ante Thunder Rosa (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Kyle Fletcher, Kazuchika Okada y Mark Davis vencieron a ‘Hangman’ Adam Page, Kevin Knight y Mike Bailey (c) (*****)
► Cartelera AEW Dynamite 11 de marzo 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 11 de marzo 2026 en el San José Civic en San José, California, (anteriormente llamado San José Civic Auditorium y City National Civic) coliseo con capacidad para 3,036 aficionados,
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Mike Bailey
- Rueda de prensa entre MJF y Hangman Adam Page
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 11 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|San José Civic, San José, California
|Capacidad
|3,036 espectadores