Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 1 de abril 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Roy Wilkins Auditorium en St. Paul, Minnesota, y entre otras cosas vimos a Kenny Omega vencer a Swerve Strickland.
► En el episodio de AEW Dynamite del 25 de marzo vimos:
- PUESTO DE KENNY OMEGA COMO VICEPRESIDENTE VS. PUESTO DE SWERVE STRICKLAND COMO CONTENDIENTE #1: Kenny Omega venció a Swerve Strickland (*****)
- Jon Moxley, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Darius Martin, Dante Martin y Zayda Steel (**** 1/2)
- ‘Speedball’ Mike Bailey venció a ‘Azúcar’ Rocky Romero (*** 1/2)
- David Finlay y Clark Connors vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (****)
- Thekla venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
- SIN CONTEO DE 10 FUERA DEL RING: Darby Allin venció a ‘El Toro Blanco’ Rush (****)
- Kenny Omega sigue como EVP y buscará el Campeonato AEW
- Jon Moxley vs. Will Ospreay, confirmado para Dynasty
- The Dogs derrotan a Orange Cassidy y Roderick Strong
- Thekla retiene el Campeonato Mundial Femenil de AEW ante Mina Shirakawa
- Darby Allin vence a Rush, pero es humillado por la Don Callis Family
► Cartelera AEW Dynamite 1 de abril 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 1 de abril 2026 en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá (anteriormente llamado MTS Center y Bell MTS Place), coliseo con capacidad para 16,345 aficionados, y casa de los Winnipeg Jets de la NHL.
- PAC vs. Will Ospreay
- Jungle Jack Perry, Brody King y Kenny Omega vs. The Demand
- firma de contrato entre MJF y Kenny Omega
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 1 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá
|Capacidad
|16,345 espectadores