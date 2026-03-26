Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 1 de abril 2026

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AEW Dynamite se presento este miércoles en el  Roy Wilkins Auditorium en St. Paul, Minnesota, y entre otras cosas vimos a Kenny Omega vencer a Swerve Strickland.

► En el episodio de AEW Dynamite del 25 de marzo vimos:

  1. PUESTO DE KENNY OMEGA COMO VICEPRESIDENTE VS. PUESTO DE SWERVE STRICKLAND COMO CONTENDIENTE #1: Kenny Omega venció a Swerve Strickland (*****)
  2. Jon Moxley, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Darius Martin, Dante Martin y Zayda Steel (**** 1/2)
  3. ‘Speedball’ Mike Bailey venció a ‘Azúcar’ Rocky Romero (*** 1/2)
  4. David Finlay y Clark Connors vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (****)
  5. Thekla venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
  6. SIN CONTEO DE 10 FUERA DEL RING: Darby Allin venció a ‘El Toro Blanco’ Rush (****)

► Cartelera AEW Dynamite 1 de abril 2026

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El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 1 de abril 2026 en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá (anteriormente llamado MTS Center y Bell MTS Place), coliseo con capacidad para 16,345 aficionados, y casa de los  Winnipeg Jets de la NHL.

  • PAC vs. Will Ospreay
  • Jungle Jack Perry, Brody King y Kenny Omega vs. The Demand
  • firma de contrato entre MJF y Kenny Omega
Información del Evento
Fecha Miércoles 1 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá
Capacidad 16,345 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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