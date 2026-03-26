Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 1 de abril 2026

AEW Dynamite se presento este miércoles en el Roy Wilkins Auditorium en St. Paul, Minnesota, y entre otras cosas vimos a Kenny Omega vencer a Swerve Strickland.

► En el episodio de AEW Dynamite del 25 de marzo vimos:

PUESTO DE KENNY OMEGA COMO VICEPRESIDENTE VS. PUESTO DE SWERVE STRICKLAND COMO CONTENDIENTE #1: Kenny Omega venció a Swerve Strickland (*****) Jon Moxley, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Darius Martin, Dante Martin y Zayda Steel (**** 1/2) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a ‘Azúcar’ Rocky Romero (*** 1/2) David Finlay y Clark Connors vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (****) Thekla venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) SIN CONTEO DE 10 FUERA DEL RING: Darby Allin venció a ‘El Toro Blanco’ Rush (****)

► Cartelera AEW Dynamite 1 de abril 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentara el 1 de abril 2026 en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá (anteriormente llamado MTS Center y Bell MTS Place), coliseo con capacidad para 16,345 aficionados, y casa de los Winnipeg Jets de la NHL.

PAC vs. Will Ospreay

Jungle Jack Perry, Brody King y Kenny Omega vs. The Demand

firma de contrato entre MJF y Kenny Omega

Información del Evento Fecha Miércoles 1 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá Capacidad 16,345 espectadores