Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 7 de marzo 2026

AEW Collision se presento en el Mission Ballroom, en Denver, Colorado, y entre otras cosas vimos a Andrade el Ídolo vencer a Tomohiro Ishii.

► En el episodio de AEW Collision del 28 de enero vimos:

Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel García y PAC venció a Josh Alexander, Lance Archer, Rocky Romero y Trent Beretta (*** 1/2) Jay Lethal venció a Tommaso Ciampa (****) Alex Windsor y Jamie Hayter vencieron a Gypsy Mac y Tyler R (***) Kazuchika Okada y Kyle Fletcher vencieron a Dante Martin y Darius Martin (****) Toni Storm venció a Zayda Steel (***) Kris Statlander y Thunder Rosa vencieron a Julia Hart y Skye Blue (****) Andrade el Ídolo venció a Tomohiro Ishii (*)

► Cartelera AEW Collision 7 de marzo 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 7 de marzo 2026 en el Tucson Arena, en Tucson, Arizona, coliseo con capacidad para 8,962 aficionados.

FATAL FOUR WAY DE PAREJAS POR 200 MIL DOLARES: The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) vs. Prívate Party (Zay Kassidy y Marq Quen) vs. LFI (Dralístico y RUSH) vs. The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson).

Información del Evento Fecha Sábado 7 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Tucson Arena, Tucson, Arizona, Capacidad 8,962 espectadores