Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 7 de marzo 2026

AEW Collision se presento en el Mission Ballroom, en Denver, Colorado, y entre otras cosas vimos a Andrade el Ídolo vencer a Tomohiro Ishii.
► En el episodio de AEW Collision del 28 de enero vimos:
- Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel García y PAC venció a Josh Alexander, Lance Archer, Rocky Romero y Trent Beretta (*** 1/2)
- Jay Lethal venció a Tommaso Ciampa (****)
- Alex Windsor y Jamie Hayter vencieron a Gypsy Mac y Tyler R (***)
- Kazuchika Okada y Kyle Fletcher vencieron a Dante Martin y Darius Martin (****)
- Toni Storm venció a Zayda Steel (***)
- Kris Statlander y Thunder Rosa vencieron a Julia Hart y Skye Blue (****)
- Andrade el Ídolo venció a Tomohiro Ishii (*)
► Cartelera AEW Collision 7 de marzo 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 7 de marzo 2026 en el Tucson Arena, en Tucson, Arizona, coliseo con capacidad para 8,962 aficionados.
- FATAL FOUR WAY DE PAREJAS POR 200 MIL DOLARES: The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) vs. Prívate Party (Zay Kassidy y Marq Quen) vs. LFI (Dralístico y RUSH) vs. The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson).
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 7 de marzo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Tucson Arena, Tucson, Arizona,
|Capacidad
|8,962 espectadores