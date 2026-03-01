Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 7 de marzo 2026

por
AEW Collision

AEW Collision se presento en el Mission Ballroom, en Denver, Colorado, y entre otras cosas vimos a Andrade el Ídolo vencer a Tomohiro Ishii.

► En el episodio de AEW Collision del 28 de enero vimos:

  1. Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel García y PAC venció a Josh Alexander, Lance Archer, Rocky Romero y Trent Beretta (*** 1/2)
  2. Jay Lethal venció a Tommaso Ciampa (****)
  3. Alex Windsor y Jamie Hayter vencieron a Gypsy Mac y Tyler R (***)
  4. Kazuchika Okada y Kyle Fletcher vencieron a Dante Martin y Darius Martin (****)
  5. Toni Storm venció a Zayda Steel (***)
  6. Kris Statlander y Thunder Rosa vencieron a Julia Hart y Skye Blue (****)
  7. Andrade el Ídolo venció a Tomohiro Ishii (*)

► Cartelera AEW Collision 7 de marzo 2026

AEW Collision

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 7 de marzo 2026 en el Tucson Arena, en Tucson, Arizona, coliseo con capacidad para 8,962 aficionados.

  • FATAL FOUR WAY DE PAREJAS POR 200 MIL DOLARES: The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) vs. Prívate Party (Zay Kassidy y Marq Quen) vs. LFI (Dralístico y RUSH) vs. The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson).
Información del Evento
Fecha Sábado 7 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Tucson Arena, Tucson, Arizona,
Capacidad 8,962 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos