Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 7 de febrero 2026

AEW Collision

AEW Collision se presento en el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas, y entre otras cosas vimos a Tommaso Ciampa ganar el Campeonato TNT ante Mark Briscoe.

► En el episodio de AEW Collision del 31 de enero vimos:
  1. Darby Allin venció a Clark Connors (*** 1/2)
  2. The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vencieron a CRU (Action Andretti y Lio Rush) (****)
  3. Toni Storm y Orange Cassidy vencieron a  Lady Bird Monroe y Gino Medina (*)
  4. CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa venció a Mark Briscoe (****)
  5. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Adam Priest (***)
  6. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) retuvieron ante Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) (** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 7 de febrero 2026

AEW Collision

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 7 de febrero 2026 en el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada, arena con capacidad para 2,500 aficionados.

PARKING LOT FIGHT: Eddie Kingston, Ortiz y The Rascalz vs. Big Bill, Bryan Keith y Grizzled Young Veterans

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.

