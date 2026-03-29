Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 4 de abril 2026

AEW Collision se presento en el Alliant Energy Powerhouse en Cedars Rapids, Iowa, y entre otras cosas vimos a Megan Bayne y Lena Kross retener el campeonato mundial de parejas.
► En el episodio de AEW Collision del 28 de marzo vimos:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Lena Kross (c) retuvieron ante Harley Cameron y Willow Nightingale (****)
- Myron Reed venció a Johnny TV (*** 1/2)
- Jon Moxley y Daniel García vencieron a Isiah Kassidy y Marq Quen (*****)
- Jamie Hayter, Alexa Windsor y Mina Shirakawa vencieron a Nixi XS, Aminah Belmont y Haven Harris (***)
- Tommaso Ciampa venció a Ace Austin (*****)
- Kyle Fletcher y Mark Davis vencieron a Zachary Wentz y Dezmond Xavier (****)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)
- AEW Collision: Megan Bayne y Lena Kross retienen título de parejas ante Babes of Wrath
- AEW Collison: Myron Reed logra una victoria espectacular sobre Johnny TV
- AEW Collision: Los Death Riders someten a Private Party
- AEW Collision: Tommaso Ciampa venció a Ace Austin en un clásico instantáneo
- AEW Collision: Kyle Fletcher y Mark Davis se imponen a The Rascalz
- AEW Collision: Kazuchika Okada retuvo el Campeonato Internacional AEW ante Kevin Knight
► Cartelera AEW Collision 4 de abril 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 4 de abril 2026 en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá (anteriormente llamado MTS Center y Bell MTS Place), coliseo con capacidad para 16,345 aficionados, y casa de los Winnipeg Jets de la NHL.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 4 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá
|Capacidad
|16,345 espectadores