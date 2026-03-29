Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 4 de abril 2026

AEW Collision se presento en el Alliant Energy Powerhouse en Cedars Rapids, Iowa, y entre otras cosas vimos a Megan Bayne y Lena Kross retener el campeonato mundial de parejas.

► En el episodio de AEW Collision del 28 de marzo vimos:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Lena Kross (c) retuvieron ante Harley Cameron y Willow Nightingale (****) Myron Reed venció a Johnny TV (*** 1/2) Jon Moxley y Daniel García vencieron a Isiah Kassidy y Marq Quen (*****) Jamie Hayter, Alexa Windsor y Mina Shirakawa vencieron a Nixi XS, Aminah Belmont y Haven Harris (***) Tommaso Ciampa venció a Ace Austin (*****) Kyle Fletcher y Mark Davis vencieron a Zachary Wentz y Dezmond Xavier (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 4 de abril 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 4 de abril 2026 en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá (anteriormente llamado MTS Center y Bell MTS Place), coliseo con capacidad para 16,345 aficionados, y casa de los Winnipeg Jets de la NHL.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Sábado 4 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá Capacidad 16,345 espectadores