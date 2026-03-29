Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 4 de abril 2026

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AEW Collision

AEW Collision se presento en el Alliant Energy Powerhouse en Cedars Rapids, Iowa, y entre otras cosas vimos a Megan Bayne y Lena Kross retener el campeonato mundial de parejas.

► En el episodio de AEW Collision del 28 de marzo vimos:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Lena Kross (c) retuvieron ante Harley Cameron y Willow Nightingale (****)
  2. Myron Reed venció a Johnny TV (*** 1/2)
  3. Jon Moxley y Daniel García vencieron a Isiah Kassidy y Marq Quen (*****)
  4. Jamie Hayter, Alexa Windsor y Mina Shirakawa vencieron a Nixi XS, Aminah Belmont y Haven Harris (***)
  5. Tommaso Ciampa venció a Ace Austin (*****)
  6. Kyle Fletcher y Mark Davis vencieron a Zachary Wentz y Dezmond Xavier (****)
  7. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 4 de abril 2026

AEW Collision

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 4 de abril 2026  en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá (anteriormente llamado MTS Center y Bell MTS Place), coliseo con capacidad para 16,345 aficionados, y casa de los  Winnipeg Jets de la NHL.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Sábado 4 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá
Capacidad 16,345 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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