Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 31 de enero 2026

AEW Collision se presento este sábado en el Addition Financial Arena, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Willow Nightingale retener el Campeonato TBS ante Julia Hart.
► En el episodio de AEW Collision del 24 de enero vimos:
- ‘Hangman’ Adam Page venció a Katsuyori Shibata (****)
- LUCHA ELIMINATORIA CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PESO COMPLETO AEW: Kris Statlander (c) venció a Isla Dawn (** 1/2)
- Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita vencieron a Billy Gunn y Austin Gunn (***)
- Mark Davis y Jake Doyle vencieron a Jordan Oliver y Alec Price (***)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale retuvo ante Julia Hart (***)
- Andrade el Ídolo venció a Magnus (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) retuvo ante Roderick Strong (****)
► Cartelera AEW Collision 31 de enero 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 31 de enero 2026 Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas.
No hay combate anunciado
Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.