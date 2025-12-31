Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 3 de enero 2026

AEW Collision

AEW Collision se presento este jueves en el Hammerstein Ballroom, en New York CityNew York, y entre otras cosas vimos como salieron los cuatro finalistas del torneo Continental Classic.

► En el episodio de AEW Dynamite del 25 de diciembre vimos:

  1. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA DORADA: Kyle Fletcher venció a Jungle Boy Jack Perry (*** 1/2)
  2. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Konosuke Takeshita venció a Máscara Dorada (*** 1/2)
  3. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA AZUL: Roderick Strong venció a Claudio Castagnoli (*** 1/2)
  4. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA DORADA: Kevin Knight vs. PAC: empate (***)
  5. Willow Nightingale y Harley Cameron vencieron a Hyan y Maya World (**)
  6. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Jon Moxley venció a Orange Cassidy (****)

► Cartelera AEW Dynamite 3 de enero 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 3 de enero 2026 en el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas.

  • No se han anunciado combates

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.

