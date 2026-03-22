Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 28 de marzo 2026

AEW Collision se presento en el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California y entre otras cosas vimos a Kyle Fletcher retener el Campeonato TNT.

► En el episodio de AEW Collision del 21 de marzo vimos:

CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Robbie Eagles (****) Rush, Dralístico y The Beast Mortos vencieron a Dom Kubrick, Lucas y Alfa Zo (*** 1/2) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Julia Hart y Skue Blue (*** 1/2) Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Komander y Máscara Dorada (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 28 de marzo 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 28 de marzo 2026 en el Alliant Energy Powerhouse en Cedars Rapids, Iowa (anteriormente llamado Cedar Rapids Civic Center, Five Seasons Center y US Cellular Center ), arena con capacidad para 9,000 aficionados, y casa de los Cedar Rapids Titans de la IFL.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Sábado 28 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Alliant Energy Powerhouse Cedars Rapids, Iowa Capacidad 9,000 espectadores