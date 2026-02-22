Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 25 de febrero 2026

AEW Collision se presento en la Frontwave Arena, en Oceanside, California, y entre otras cosas vimos a Adam Page, Mike Bailey y Kevin Knight retener el campeonato de trios.

► En el episodio de AEW Collision del 21 de enero vimos:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: ‘Hangman’ Adam Page, ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight retuvieron ante Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (****) Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Blake Christian y Lee Johnson (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) retuvo ante Josh Alexander (****) Megan Bayne venció a B3CCA (***) Konosuke Takeshita, El Clon y Mark Davisvencieron a Jon Moxley, PAC y Wheeler Yuta (**** 1/2) Thunder Rosa venció a Julia Hart (****) ELIMINATION MATCH POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Zachary Wentz y Dezmond Xavier vencieron a Cash Wheeler y Dax Harwood (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 25 de febrero 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 25 de febrero 2026 en el Mission Ballroom, en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 3,950 aficionados.

No hay combates anunciados todavía

Información del Evento Fecha Miércoles 25 de febrero de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Mission Ballroom, Denver, Colorado Capacidad 3,950 espectadores

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.