Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 24 de enero 2026

AEW Collision se presento este sábado en el Arizona Financial Theatre en Phoenix, Arizona, y entre otras cosas vimos a Hangman Page y JetSpeed ganar el Campeonato Mundial de Tríos AEW.
► En el episodio de AEW Collision del 17 de enero vimos:
- Andrade El Idolo venció a Angelico (**)
- Eddie Kingston y Ortiz vencieron a Grizzled Young Veterans (***)
- Marina Shafir venció a Zayda Steel (**)
- El Clon, Josh Alexander y Kyle Fletcher vencieron a SkyFlight (***)
- Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a Danielle Kamela y Viva Van (*)
- Jungle Jack Perry venció a Anthony Bowens (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: Hangman Page y JetSpeed vencieron a The Opps (***)
► Cartelera AEW Collision 24 de enero 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 24 de enero 2026 Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas.
- CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. El Clon
- CAMPEONATO Mundial PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) vs. Roderick Strong
Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.