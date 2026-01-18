Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 24 de enero 2026

AEW Collision se presento este sábado en el Arizona Financial Theatre en Phoenix, Arizona, y entre otras cosas vimos a Hangman Page y JetSpeed ganar el Campeonato Mundial de Tríos AEW.

► En el episodio de AEW Collision del 17 de enero vimos:

Andrade El Idolo venció a Angelico (**) Eddie Kingston y Ortiz vencieron a Grizzled Young Veterans (***) Marina Shafir venció a Zayda Steel (**) El Clon, Josh Alexander y Kyle Fletcher vencieron a SkyFlight (***) Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a Danielle Kamela y Viva Van (*) Jungle Jack Perry venció a Anthony Bowens (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: Hangman Page y JetSpeed vencieron a The Opps (***)

► Cartelera AEW Collision 24 de enero 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 24 de enero 2026 Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas.

CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. El Clon

CAMPEONATO Mundial PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) vs. Roderick Strong

