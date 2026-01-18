Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 24 de enero 2026

AEW Collision

AEW Collision se presento este sábado en el Arizona Financial Theatre en Phoenix, Arizona, y entre otras cosas vimos a Hangman Page y JetSpeed ganar el Campeonato Mundial de Tríos AEW.

► En el episodio de AEW Collision del 17 de enero vimos:

  1. Andrade El Idolo venció a Angelico (**)
  2. Eddie Kingston y Ortiz vencieron a Grizzled Young Veterans (***)
  3. Marina Shafir venció a Zayda Steel (**)
  4. El Clon, Josh Alexander y Kyle Fletcher vencieron a SkyFlight (***)
  5. Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a Danielle Kamela y Viva Van (*)
  6. Jungle Jack Perry venció a Anthony Bowens (***)
  7. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: Hangman Page y JetSpeed vencieron a The Opps (***)

► Cartelera AEW Collision 24 de enero 2026

AEW Collision

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 24 de enero 2026 Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas.

  • CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. El Clon
  • CAMPEONATO Mundial PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) vs. Roderick Strong

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.

LA LUCHA SIGUE...
