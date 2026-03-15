Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 21 de marzo 2026

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AEW Collision

AEW Collision se presento en el San José Civic en San José, California, y entre otras cosas vimos a Andrade El Ídolo vencer a Máscara Dorada.

► En el episodio de AEW Collision del 14 de marzo vimos:

  1. Kevin Knight venció a El Clon (*** 1/2)
  2. Mark Davis venció a Komander (****)
  3. Thekla, Skye Blue y Julia Hart vencieron a Viva Van, Karisma y Tatevik (** 1/2)
  4. Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Juice Robinson, Austin Gunn y Ace Austin (*** 1/2)
  5. Lena Kross venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
  6. Andrade El Idolo venció a Máscara Dorada (****)

► Cartelera AEW Collision 21 de marzo 2026

AEW Collision

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 21 de marzo 2026 en el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California, arena con capacidad para 16,182 aficionados, y casa de los Fresno State Bulldogs de la NCAA.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Sábado 21 de marzo de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede  Save Mart Center, Fresno, California
Capacidad 16,182 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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