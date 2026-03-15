Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 21 de marzo 2026

AEW Collision se presento en el San José Civic en San José, California, y entre otras cosas vimos a Andrade El Ídolo vencer a Máscara Dorada.

► En el episodio de AEW Collision del 14 de marzo vimos:

Kevin Knight venció a El Clon (*** 1/2) Mark Davis venció a Komander (****) Thekla, Skye Blue y Julia Hart vencieron a Viva Van, Karisma y Tatevik (** 1/2) Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Juice Robinson, Austin Gunn y Ace Austin (*** 1/2) Lena Kross venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) Andrade El Idolo venció a Máscara Dorada (****)

► Cartelera AEW Collision 21 de marzo 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 21 de marzo 2026 en el Save Mart Center, en el campus de la Universidad Estatal de California, en Fresno, California, arena con capacidad para 16,182 aficionados, y casa de los Fresno State Bulldogs de la NCAA.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Sábado 21 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Save Mart Center, Fresno, California Capacidad 16,182 espectadores