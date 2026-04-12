Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 18 de abril 2026

AEW Collision se presento en el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá, y entre otras cosas vimos a The Dogs ganar el campeonato de tríos AEW.

► En el episodio de AEW Collision del 11 de abril vimos:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Gabe Kidd, David Finlay y Clark Connors vencieron a Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey (****) Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Ava Lawless y Gigi Rey (** 1/2) Rush venció a Anthony Bowens (****) Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Andy Anderson y Mo Jabari (***) Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Hechicero y El Clon (*****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Myron Reed (**** 1/2) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla y Marina Shafir (*)

► Cartelera AEW Collision 18 de abril 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 18 de abril 2026 en el Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington, (anteriormente llamado Everett Events Center), coliseo con capacidad para 10,000 aficionados, y casa de los Everett Silvertips de la WHL.

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Sábado 18 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede Angel of the Winds Arena, Everett, Washington Capacidad 19,500 espectadores