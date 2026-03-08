Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 11 de marzo 2026

AEW Collision se presento en el Tucson Arena, en Tucson, Arizona y entre otras cosas vimos a FTR retener el campeonato de parejas ante The Rascalz.

► En el episodio de AEW Collision del 7 de marzo vimos:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Desmond Xavier y Zachary Wentz (*** 1/2) Daniel García venció a Tommaso Ciampa (*) Swerve Strickland venció a Gravity (*** 1/2) LUCHA POR EQUIPOS POR 200 MIL DÓLARES: Isiah Kassidy y Marq Quen vencieron a Rush y Dralístico, Turbo Floyd y Truth Magnum y Blake Christian y Lee Johnson (****) Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Toni Storm y Mina Shirakawa (*** 1/2) David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd vencieron a tres talentos locales (***) Konosuke Takeshita venció a Claudio Castagnoli (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 11 de marzo 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 11 de marzo 2026 en el San José Civic en San José, California, (anteriormente llamado San José Civic Auditorium y City National Civic) coliseo con capacidad para 3,036 aficionados,

No hay combates anunciados

Información del Evento Fecha Miércoles 11 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México) Sede San José Civic San José, California Capacidad 3,036 espectadores