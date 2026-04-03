Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 11 de abril 2026

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AEW Collision

AEW Collision se presento en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá, y entre otras cosas vimos a Tommaso Ciampa vencer a Juice Robinson.

► En el episodio de AEW Collision del 28 de marzo vimos:

  1. LUCHA ELIMINATORIA POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL: Jon Moxley venció a Anthony Bowens (***)
  2. Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Ava Lawless y Kristara (**)
  3. CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Hikaru Shida (***)
  4. FTR vencieron a Mo Jabari y London Lightning (*)
  5. Tommaso Ciampa venció a Juice Robiinson (*** 1/2)
  6. Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron aThe Rascalz (Desmond Xavier y Zachary Wentz) (***)

► Cartelera AEW Collision 11 de abril 2026

AEW Collision

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 11 de abril 2026 en el  Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá,  local con capacidad para 19,500 fans, y la casa de los Edmonton Oilers de la NHL.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Sábado 4 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canadá
Capacidad 19,500 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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