Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 10 de enero 2026

AEW Collision se presento este sábado en el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas, y entre otras cosas vimos como El Clon hizo su debut en el ring.

► En el episodio de AEW Dynamite del 3 de enero vimos:

El Clon venció a Angélico (** 1/2) Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Maya World e Hyan (** 1/2) Marina Shafir y Megan Bayne venció a Rache Chanel y Londy Dior (**) LUCHA RETADOR NÚMERO UNO CAMPEONATO TNT: Hechicero venció a Komander (***) Kevin Knight y Mike Bailey vencieron a Big Bill y Bryan Keith (** 1/2) Shelton Benjamin venció a Dante Martin (**) Darby Allin venció a Wheeler Yuta (*** 1/2)

► Cartelera AEW Dynamite 10 de enero 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 10 de enero 2026 en el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas.

Hasta ahora no se ha anunciado ningún combate

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.