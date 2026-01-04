Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 10 de enero 2026

AEW Collision se presento este sábado en el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas, y entre otras cosas vimos como El Clon hizo su debut en el ring.
► En el episodio de AEW Dynamite del 3 de enero vimos:
- El Clon venció a Angélico (** 1/2)
- Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Maya World e Hyan (** 1/2)
- Marina Shafir y Megan Bayne venció a Rache Chanel y Londy Dior (**)
- LUCHA RETADOR NÚMERO UNO CAMPEONATO TNT: Hechicero venció a Komander (***)
- Kevin Knight y Mike Bailey vencieron a Big Bill y Bryan Keith (** 1/2)
- Shelton Benjamin venció a Dante Martin (**)
- Darby Allin venció a Wheeler Yuta (*** 1/2)
► Cartelera AEW Dynamite 10 de enero 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 10 de enero 2026 en el Esports Stadium Arlington, en Arlington, Texas.
- Hasta ahora no se ha anunciado ningún combate
Mantente pendiente de nuestras actualizaciones y la próxima semana sigue la cobertura en vivo.