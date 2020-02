Primer vistazo al set de Super ShowDown 2020

Esperemos que no se repita la historia de Crown Jewel 2019, pues 24 horas después de Super ShowDown 2020 también hay episodio de Friday Night SmackDown programado, y varias de las Superestrellas más importantes de la marca azul competirán en este inminente PPV, pese a que Fightful informara de que WWE se ha guardado esta vez de llevar al país asiático a tantos competidores como en la anterior cita.

Y después de más de 10 mil kilómetros, todo el equipo de WWE ya se encuentra en aquel país, cuando resulta imposible olvidar aquel impagable testimonio de Chris Jericho recordando su odisea en Greatest Royal Rumble. He aquí un vídeo muy reciente, donde, entre otros, puede verse a The Undertaker (quien se rumorea podría iniciar allí su rivalidad con AJ Styles) a su llegada al Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad.

عاجل : وصول الظاهرة اندرتيكر للرياض للمشاركة في عرض #سوبرشوداون_بوليفارد 😍. pic.twitter.com/cuFH3ZXsRa — Wrestling Club (@WrestlinClub) February 25, 2020

► Super ShowDown 2020 se asemejará a WrestleMania 35

Y lógicamente, ante la inminencia del PPV, los trabajos de construcción del set ya están a punto para que los aficionados presentes en el Mohammed Abdu Arena on the Boulevard tengan su propia WrestleMania en febrero. Algo a lo que contribuirá su escenografía, que parece asemejarse a la de WrestleMania 35. Bastante simple, la verdad. He aquí un breve vídeo ilustrativo, publicado originalmente por el usuario de Reddit donaldrunk5.

Le décor en court de construction pour WWE Super ShowDown 🚧👀 pic.twitter.com/Y8OI2TgRSw — Les Gaulois du Catch (@GauloisDuCatch) February 24, 2020

Les recuerdo el cartel confirmado a día de hoy para Super ShowDown 2020.

CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar (c) vs. Ricochet

CAMPEONATO UNIVERSAL

Bray Wyatt (c) vs. Goldberg

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. The Miz y John Morrison

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Naomi

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

Seth Rollins y Murphy (c) vs. The Street Profits

LUCHA EN JAULA DE ACERO

Roman Reigns vs. King Corbin

GAUNTLET MATCH POR EL TUWAIQ TROPHY

AJ Styles vs. Andrade vs. Bobby Lashley vs. Erick Rowan vs. R-Truth vs. Rey Mysterio